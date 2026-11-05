(Video) Futbolista pierde el conocimiento tras recibir una patada en la cabeza

Momentos de tensión se vivieron durante un partido de la Segunda División de España, luego de que el futbolista Quadri Liameed, del Sabadell, perdiera el conocimiento tras recibir una fuerte patada en la cabeza durante una disputa del balón.

El incidente ocurrió el sábado 31 de octubre, durante el encuentro entre Albacete y Sabadell, disputado en el estadio Carlos Belmonte. La acción obligó a detener el partido y activar los protocolos de atención médica.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El hecho se registró alrededor del minuto 42, cuando José Corpas, jugador del Albacete, intentó rematar un balón cerca del área.

En la misma jugada, Quadri Liameed se acercó para disputar la pelota y recibió accidentalmente el impacto del pie de su rival en la cabeza.

El futbolista del Sabadell cayó inmediatamente al césped y quedó inconsciente, provocando preocupación entre sus compañeros, rivales y aficionados.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente al campo para atenderlo, mientras el árbitro mostró la tarjeta roja directa a José Corpas por la peligrosa acción.

Fue trasladado en ambulancia al hospital

Debido a la gravedad del golpe, el personal médico activó el protocolo de conmoción cerebral y atendió al futbolista sobre el terreno de juego.

Liameed recuperó posteriormente el conocimiento y fue evacuado en ambulancia hacia un centro hospitalario, donde le realizaron diferentes estudios para descartar lesiones de gravedad.

El encuentro permaneció interrumpido durante varios minutos mientras se desarrollaba la atención médica.

Sabadell confirmó que recibió el alta médica

Horas después del accidente, el Sabadell informó que su jugador había superado satisfactoriamente las pruebas médicas y podía abandonar el hospital.

“Liameed ha recibido el alta médica después de que todas las pruebas hayan salido bien”, comunicó el club español.

La noticia generó alivio después de las preocupantes imágenes del golpe, que circularon ampliamente en redes sociales. <Cite refs={["turn341614search6","turn341614search7"]}/>

El incidente ocurrió en un partido de Segunda División

El encuentro entre Albacete y Sabadell terminó con victoria del conjunto local por 2-1.

Sin embargo, la fuerte acción que dejó inconsciente a Liameed se convirtió en uno de los momentos más comentados del partido, debido a la violencia del impacto y la rápida intervención de los equipos médicos.

Pese al susto, la información posterior confirmó que el futbolista recibió el alta hospitalaria.