La Paz prepara el primer desafío ciclístico Huayna Potosí con 50 competidores internacionales

La primera edición de la carrera ciclística “Desafío Huayna Potosí” se realizará el domingo 8 de noviembre en el departamento de La Paz, con la participación prevista de alrededor de 50 ciclistas de diferentes países, entre ellos Perú, Brasil y Colombia.

El lanzamiento oficial fue realizado por los diputados Hidelberto Márquez y Avigail Herrera, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes destacaron que la competencia busca impulsar el turismo de aventura, promover la gastronomía y dinamizar la economía de las comunidades participantes.

El diputado Márquez señaló que esperan que esta primera versión se convierta en un referente para futuras competencias y permita mostrar los atractivos turísticos y gastronómicos de la región.

La competencia partirá desde el sector de Patamanta y tendrá como meta la comunidad de Alto Milluni, donde también se realizará la premiación.

Municipios participantes

La actividad se desarrollará entre los municipios de Pucarani y El Alto, con el propósito de promover la participación y el movimiento turístico en ambas regiones.

Por su parte, la autoridad originaria de la Central Agraria de Patamanta, Ancelmo Huanca, invitó a la población a participar y acompañar este primer recorrido ciclístico denominado “Desafío Huayna Potosí 2026”.

La jornada también contará con la presentación de grupos musicales que amenizarán el evento.