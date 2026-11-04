La Paz prepara el primer desafío ciclístico Huayna Potosí con 50 competidores internacionales

La competencia busca atraer deportistas de Perú, Brasil y Colombia, además de impulsar el turismo de aventura y la gastronomía local. El recorrido unirá Patamanta con Alto Milluni y contará con actividades musicales para recibir a los participantes y visitantes.
04/11/2026 10:07
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La primera edición de la carrera ciclística “Desafío Huayna Potosí” se realizará el domingo 8 de noviembre en el departamento de La Paz, con la participación prevista de alrededor de 50 ciclistas de diferentes países, entre ellos Perú, Brasil y Colombia.
El lanzamiento oficial fue realizado por los diputados Hidelberto Márquez y Avigail Herrera, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes destacaron que la competencia busca impulsar el turismo de aventura, promover la gastronomía y dinamizar la economía de las comunidades participantes.
El diputado Márquez señaló que esperan que esta primera versión se convierta en un referente para futuras competencias y permita mostrar los atractivos turísticos y gastronómicos de la región.
La competencia partirá desde el sector de Patamanta y tendrá como meta la comunidad de Alto Milluni, donde también se realizará la premiación.
Municipios participantes
La actividad se desarrollará entre los municipios de Pucarani y El Alto, con el propósito de promover la participación y el movimiento turístico en ambas regiones.
Por su parte, la autoridad originaria de la Central Agraria de Patamanta, Ancelmo Huanca, invitó a la población a participar y acompañar este primer recorrido ciclístico denominado “Desafío Huayna Potosí 2026”.
La jornada también contará con la presentación de grupos musicales que amenizarán el evento.
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