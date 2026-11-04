Senamhi prevé calor y chubascos aislados en algunas regiones de Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 4 de noviembre cielos nubosos, temperaturas altas y algunas lluvias en distintas regiones del país.

Occidente

En el Occidente del país vuelven los chubascos aislados acompañados de cielos nubosos en su mayoría. Sin embargo, las temperaturas mostraron un incremento significativo.

La Paz tendrá chubascos aislados y con alta probabilidad de lluvias, alcanzando temperaturas entre 7°C y 19°C durante la jornada.

El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 3°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá cielos poco nubosos sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 24°C.

Potosí presentará cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 23°C.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que incrementaron en los últimos días.

Cochabamba tendrá cielos poco nubosos y temperaturas entre 10°C y 35°C.

Sucre tendrá una jornada poco nubosa con baja probabilidad de lluvias y alcanzando valores entre 14°C y 31°C.

Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 17°C a los 35°C.

Oriente

En el Oriente boliviano vuelven a subir las temperaturas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de cielos nublados.

Santa Cruz tendrá cielos poco nubosos y temperaturas entre 24°C y 34°C.

Trinidad prevé una jornada poco nubosa sin probabilidad de lluvias y una mínima de 25°C con una máxima de 38°C.

Cobija tendrá cielos nubosos sin probabilidad de lluvias durante la jornada y temperaturas entre 24°C y 36°C.