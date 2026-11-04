Cochabamba prepara su Navidad con 10,5 millones de foquitos y un árbol de 40 metros

A 52 días de la festividad de fin de año, Cochabamba ya se alista para vivir la Navidad. La Dirección de Alumbrado Público del municipio trabaja a paso acelerado en la instalación de adornos y luces en distintos puntos estratégicos de la urbe, con la meta de culminar todos los trabajos hasta el 25 de noviembre y realizar el tradicional encendido oficial el próximo 1 de diciembre.

Para esta gestión, la municipalidad prevé instalar más de 10.5 millones de foquitos navideños con el objetivo de iluminar la ciudad y potenciar el atractivo turístico nocturno. Los puntos de mayor concurrencia ornamentados incluirán el paseo de El Prado, la Plaza Principal 14 de Septiembre, la Plaza Colón y El Prado de la zona sur, entre otros espacios públicos.

"Hemos duplicado el personal para poder atender los diferentes requerimientos y todo lo relacionado a la ambientación navideña. Nos hemos puesto como propuesta 10 millones y medio de focos, pero queremos superar esa cantidad porque la ciudad está creciendo y la gente quiere visitar más sectores", explicó Gerson Meruvia, jefe de Alumbrado Público.

Meruvia aclaró que la intensificación de las labores navideñas se realiza sin descuidar la atención al alumbrado público convencional de la ciudad.

En paralelo, la Alcaldía inició hoy el traslado de las estructuras metálicas hacia lo alto del cerro San Pedro para dar paso al armado del árbol de Navidad más grande de Bolivia, ubicado a los pies del Cristo de la Concordia.

Las labores de montaje de la estructura central arrancarán la próxima semana con el apoyo de maquinaria pesada y especializada. La estructura superará los 40 metros de altura, por lo que podrá divisarse desde los cuatro puntos cardinales de la urbe. Además, el proyecto contempla la ornamentación e iluminación de las vías de acceso al monumento.

Con la habilitación de estos espacios, las autoridades municipales prevén captar una afluencia cercana al medio millón de visitantes, entre locales y turistas, durante todo el mes de diciembre y los primeros días de enero.