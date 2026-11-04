Las torres del Parque Urbano vuelven a brillar después de 30 años

Las emblemáticas torres de ladrillo del Parque Urbano Central fueron reinauguradas oficialmente la noche de este martes 3 de noviembre por el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra.

La intervención recupera una de las estructuras representativas de este espacio público, construidas en 1996 con motivo de la Cumbre de las Américas.

Durante el acto de reinauguración, el alcalde destacó la importancia de recuperar este espacio, que durante años permaneció descuidado. Señaló que el Parque Urbano Central es el primero y el más grande de su tipo en la ciudad, por lo que anunció que los trabajos de recuperación continuarán hasta transformar también su interior.

“Lo que sí les puedo asegurar es que este Parque Urbano, a partir de ahora, nunca más va a volver a ser el mismo. Siempre va a estar mejor y, sobre todo, muy cuidado”, manifestó Saavedra.

Uno de los principales atractivos de esta renovación será la iluminación permanente de las estructuras, que lucirán principalmente los colores de Santa Cruz: verde, blanco y verde. Sin embargo, también podrán adoptar otros colores en fechas especiales y campañas de concienciación.

Saavedra indicó que la intervención busca convertir al Parque Urbano en un espacio seguro y atractivo también durante la noche, para que las familias, parejas y adultos mayores puedan disfrutar de sus instalaciones sin preocupaciones.

“Ustedes van a ver la maravilla que va a quedar en la parte interna. Hemos asegurado el perímetro, hemos intervenido con luces para resaltar también la belleza de la vegetación que tenemos en la parte externa y dentro de poco en la interna, con senderos”, señaló.

Finalmente, el alcalde sostuvo que esta intervención representa el inicio de una nueva etapa para los parques de la ciudad, con el objetivo de que no sean espacios destinados únicamente al disfrute durante el día, sino que también puedan convertirse en puntos de encuentro y recreación durante las noches.