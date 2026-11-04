Magisterio urbano instala 20 piquetes de huelga de hambre y anuncia paro de 48 horas

El magisterio urbano inició una huelga de hambre indefinida en rechazo al anteproyecto de ley que plantea la descentralización de institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, que pasarían a depender de los gobiernos departamentales.

Según el reporte de los dirigentes, 76 maestros instalaron cerca de 20 piquetes de huelga de hambre en diferentes regiones del territorio nacional, como parte de las medidas de presión convocadas por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia y sus 31 federaciones.

El sector también anunció un paro de 48 horas para el lunes 9 y martes 10 de noviembre, además de marchas y otras movilizaciones, en caso de que no exista una respuesta favorable a sus demandas.

Exigen cumplir acuerdo del 16 de mayo

Los dirigentes sostienen que el Gobierno asumió un compromiso el pasado 16 de mayo para no impulsar medidas de descentralización ni privatización de la educación.

“Señor presidente, ministro de Educación, ustedes deben cumplir esta acta de compromiso en la que se han comprometido a no descentralizar educación”, manifestó uno de los representantes del sector.

El magisterio rechaza que los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos pasen a depender administrativamente de las gobernaciones, particularmente en lo relacionado con el pago de salarios, infraestructura y equipamiento.

Advierten que las gobernaciones no cuentan con recursos suficientes

Los maestros consideran que la transferencia de responsabilidades podría afectar el funcionamiento de los institutos, debido a las dificultades presupuestarias que enfrentan los gobiernos departamentales.

“Sospechamos claramente que al delegar esta situación a las gobernaciones, las cuales no tienen las competencias ni recursos para administrar siquiera el equipamiento e infraestructura, ahora van a querer manejar los recursos humanos, que es la administración de los sueldos y salarios de los docentes”, cuestionó uno de los representantes.

Los dirigentes también expresaron preocupación por posibles cambios en la contratación de docentes y en la administración de los centros de formación técnica.

Estas observaciones corresponden a la posición del magisterio frente a la propuesta gubernamental.

Huelga de hambre se extiende a los nueve departamentos

En La Paz, cinco maestros instalaron un piquete de huelga de hambre en la Casona del Maestro, ubicada en la calle Genaro Sanjinés.

Mientras tanto, representantes del magisterio urbano de Pando confirmaron el inicio de otra medida similar, con la participación de docentes de institutos técnicos y dirigentes sindicales.

Según el reporte nacional, las movilizaciones también alcanzan a regionales como Guayaramerín, Riberalta, Bermejo y Yacuiba.

“Ya son 20 piquetes que se han instalado a nivel nacional, más de 75 maestros que han entrado en este primer día de huelga de hambre y al pasar los días van a ir ingresando muchos más”, sostuvo uno de los dirigentes.

Anuncian paro de 48 horas y radicalización de medidas

La dirigencia nacional aseguró que la huelga de hambre tiene carácter indefinido y que podría ampliarse con nuevas incorporaciones.

Además, anunció marchas, crucifixiones simbólicas y un paro de actividades educativas de 48 horas, previsto para el 9 y 10 de noviembre.

“Vamos a encarar marchas, crucifixiones, paro de 48 horas el día 9 y 10 de noviembre”, advirtió un representante del sector.