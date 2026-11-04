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Aprehenden a dos hombres en posesión de un arma de aire comprimido cerca de un surtidor

Efectivos policiales interceptaron a los sospechosos a la altura del kilómetro 3 y medio de la avenida Blanco Galindo. Las autoridades investigan un presunto intento de asalto.

Milen Saavedra

03/11/2026 21:11

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Aprehenden a dos hombres en posesión de un arma de aire comprimido cerca de un surtidor
Cochabamba, Bolivia

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Dos hombres fueron aprehendidos la tarde de este martes durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la Policía Boliviana en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 3 y medio.

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes procedieron a la intervención de los sujetos tras percatarse de su actitud sospechosa en inmediaciones de una estación de servicio de la zona.

Durante el registro y la requisa de sus pertenencias, los uniformados hallaron en su poder un arma de aire comprimido y un teléfono celular. Ante el hallazgo, las autoridades presumen que los individuos pretendían cometer ilícitos o perpetrar un asalto en el sector.

Ambos sujetos fueron aprehendidos y puestos de inmediato a disposición de la autoridad competente, mientras las unidades policiales avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso y determinar su responsabilidad en probables hechos delictivos en la zona.


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