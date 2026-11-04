Aprehenden a dos hombres en posesión de un arma de aire comprimido cerca de un surtidor

Efectivos policiales interceptaron a los sospechosos a la altura del kilómetro 3 y medio de la avenida Blanco Galindo. Las autoridades investigan un presunto intento de asalto.
03/11/2026 21:11
Escuchar esta nota
Dos hombres fueron aprehendidos la tarde de este martes durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la Policía Boliviana en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 3 y medio.
De acuerdo con el informe preliminar, los agentes procedieron a la intervención de los sujetos tras percatarse de su actitud sospechosa en inmediaciones de una estación de servicio de la zona.
Durante el registro y la requisa de sus pertenencias, los uniformados hallaron en su poder un arma de aire comprimido y un teléfono celular. Ante el hallazgo, las autoridades presumen que los individuos pretendían cometer ilícitos o perpetrar un asalto en el sector.
Ambos sujetos fueron aprehendidos y puestos de inmediato a disposición de la autoridad competente, mientras las unidades policiales avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso y determinar su responsabilidad en probables hechos delictivos en la zona.
Mira la programación en Red Uno Play