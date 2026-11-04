Aprehenden a dos hombres en posesión de un arma de aire comprimido cerca de un surtidor

Dos hombres fueron aprehendidos la tarde de este martes durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de la Policía Boliviana en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 3 y medio.

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes procedieron a la intervención de los sujetos tras percatarse de su actitud sospechosa en inmediaciones de una estación de servicio de la zona.

Durante el registro y la requisa de sus pertenencias, los uniformados hallaron en su poder un arma de aire comprimido y un teléfono celular. Ante el hallazgo, las autoridades presumen que los individuos pretendían cometer ilícitos o perpetrar un asalto en el sector.

Ambos sujetos fueron aprehendidos y puestos de inmediato a disposición de la autoridad competente, mientras las unidades policiales avanzan en las investigaciones para esclarecer el caso y determinar su responsabilidad en probables hechos delictivos en la zona.