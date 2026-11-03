La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este martes 3 de noviembre con fluctuaciones a lo largo del día.

Según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 11,99 para la compra y Bs 12,08 para la venta.

El dólar paralelo repunta al cierre de este viernes

El comportamiento de la divisa mostró un retroceso matutino seguido de un repunte hacia el final de la tarde:

Mañana (06:00): Inició la jornada en un nivel paritario de Bs 11,99 tanto para la compra como para la venta.

Mediodía (12:00): Se replegó a Bs 11,95 para la compra y Bs 12,00 para la venta.

Cierre: Rebotó hacia el final del día, concluyendo en Bs 11,99 para la compra y alcanzando su punto más alto en la venta con Bs 12,08.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,09.