¿En qué consiste el “contrato de sangre” del PCC? Fiscalía habla sobre el documento hallado a brasileños

Un denominado “contrato de sangre” fue encontrado en el celular de uno de los cuatro ciudadanos presuntamente brasileños aprehendidos en Santa Cruz por sus posibles vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal de origen brasileño.

El hallazgo fue revelado por el fiscal general interino del Estado, José Armando Urioste, durante una conferencia de prensa en la que brindó detalles de un operativo ejecutado por la División de Crimen Organizado de la Policía Boliviana.

¿Qué establece el “contrato de sangre”?

Según la explicación de Urioste, se trata de un documento digital que establece una condición para quienes forman parte de la organización criminal: no pueden abandonar sus filas con vida.

“En el celular de Piñeiro de Asís se encuentra un contrato digital que se llama contrato de sangre, donde se estipula y se detalla que solamente se puede salir muerto del PCC”, afirmó el fiscal general interino.

La declaración apunta a una regla de permanencia atribuida al grupo criminal, mediante la cual la salida de sus integrantes estaría condicionada por amenazas de muerte.

Sin embargo, Urioste no precisó si el documento contenía otras disposiciones, compromisos o sanciones internas, por lo que el alcance completo del supuesto contrato no fue detallado públicamente.

Cuatro presuntos integrantes del PCC fueron aprehendidos

El fiscal general interino informó que el operativo permitió la aprehensión de cuatro ciudadanos presuntamente brasileños, identificados durante la conferencia como Caique Piñero de Asís, Claiber Costa Almeida, Antonio Rodríguez de Melo y Guillermo Coelho de Sausa.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, los cuatro estarían vinculados al Primer Comando de la Capital.

“Por información, estos ciudadanos brasileños pertenecen al grupo PCC, Primer Comando de la Capital”, manifestó Urioste.

Los investigados fueron imputados por presuntos delitos de asociación delictuosa, tráfico ilícito de armas y tenencia y porte ilícitos de armas, según el reporte de la autoridad.

Aguardan determinación judicial

Urioste señaló que los cuatro investigados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la definición de las medidas cautelares correspondientes.