Hallan 9 vértebras, costillas y una pelvis en vivienda de los hermanos Torrico; buscan determinar la data de muerte

Las autoridades judiciales y policiales aún no establecen la identidad de los restos óseos encontrados al interior de la vivienda de los hermanos Alain y Saúl Torrico Quiroga, ubicada en el municipio de Quillacollo. Ambos se encuentran actualmente cumpliendo detención preventiva tras el hallazgo de armas y explosivos en dicho inmueble.

De acuerdo con los reportes oficiales, el trabajo del equipo multidisciplinario de peritos permitió recolectar nueve vértebras, varias costillas y una pelvis que estaban ligeramente enterradas. Además, en las inmediaciones del hallazgo se colectaron prendas de vestir, entre ellas un zapato tipo pantufla y una media.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, explicó que los análisis preliminares permitieron definir el sexo de la persona y que, dada la gravedad del hallazgo, se ha abierto un nuevo expediente penal.

"Pertenecen a una mujer, preliminarmente así se ha podido establecer. Son nueve vértebras que se han encontrado, varias costillas y una pelvis que se han encontrado ligeramente enterradas en el domicilio, así también un zapato tipo pantufla en inmediaciones de esos restos óseos y una media. Y estas circunstancias desde luego no pueden ser pasadas por alto por el Ministerio Público, por ello se ha aperturado un segundo proceso para determinar las causas de muerte de esta persona y permitirnos investigar las circunstancias que rodean su fallecimiento", informó Ordóñez.

En espera de los exámenes del IDIF

El Ministerio Público se encuentra a la espera de los resultados científicos que emitirá el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Cochabamba para precisar mayores detalles sobre el caso, especialmente el tiempo transcurrido desde el deceso y las circunstancias de la muerte.

"A la fecha nos encontramos aguardando la pericia realizada por la unidad forense, el IDIF de Cochabamba, que nos va a permitir establecer la data de la muerte y, en lo posible, las circunstancias de esa muerte. Y en función a ello el Ministerio Público va a tomar la determinación que corresponde", agregó la autoridad fiscal.

La investigación paralela busca determinar si existe responsabilidad penal de los hermanos Torrico Quiroga en este hecho, mientras continúan detenidos preventivamente por los delitos vinculados a la tenencia de explosivos y armas de fuego.