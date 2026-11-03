Una adulta mayor fue víctima de robo en su propio domicilio, en la ciudad de El Alto, luego de que una pareja de delincuentes la engañara haciéndose pasar por conocidos. Una mujer fue aprehendida cuando intentaba escapar en un vehículo, mientras que su presunto cómplice logró darse a la fuga.

Según el relato del nieto de la víctima, los sospechosos interceptaron a su abuela cuando regresaba del mercado y, con el pretexto de que le debían dinero y necesitaban cambio, consiguieron que ingresara a su vivienda.

“Mi abuela fue e ingresó a la casa para buscar cambio. Uno de ellos se viene metido con ella”, contó el familiar, quien explicó que la adulta mayor tiene dificultades auditivas y no advirtió que uno de los desconocidos la seguía.

Una vez dentro del inmueble, los delincuentes revolvieron las pertenencias de la familia, rompieron un mueble que estaba cerrado con llave y sustrajeron joyas y dinero.

Una mujer fue aprehendida y su cómplice escapó

El robo fue descubierto cuando el nieto ingresó al domicilio y comenzó a notar que las explicaciones de los desconocidos no coincidían. Al verse descubiertos, ambos intentaron escapar en un vehículo.

Efectivos policiales que patrullaban por el sector iniciaron la persecución y lograron interceptar el motorizado a pocas cuadras del lugar. La mujer quedó dentro del vehículo y fue aprehendida, mientras que el conductor escapó.

Los vecinos también intervinieron y pincharon las llantas del automóvil para evitar que fuera retirado del lugar.

La mujer fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras la Policía realiza las investigaciones para identificar y encontrar al segundo implicado.