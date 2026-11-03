La preocupación por la inseguridad crece entre los habitantes del barrio 18 de Mayo, en la zona de la Villa Primero de Mayo, en Santa Cruz de la Sierra. Los vecinos denunciaron que los atracos son constantes y aseguran que viven con temor ante los hechos delictivos que se registran en el sector.

Uno de los últimos episodios tuvo como víctimas a una pareja que fue interceptada por tres sujetos que se movilizaban en motocicletas y portaban armas de fuego. Según el relato de los vecinos, los delincuentes encañonaron a la pareja durante el atraco.

Pero ese no fue el único hecho. Minutos después, otro vecino fue atacado, golpeado y reducido por los antisociales, quienes también habrían utilizado un arma de fuego para intimidarlo.

La situación provocó la reacción de los habitantes del barrio, quienes intervinieron y lograron reducir a uno de los sospechosos para posteriormente entregarlo a la Policía.

“Sí, efectivamente, aquí los vecinos viven atemorizados por los hechos de inseguridad que se viven todos los días. Se ha registrado un hecho de atraco a una pareja y posteriormente a eso se registró a otro vecino, el cual minutos después del primer atraco, a mano armada, fue golpeado, reducido también con arma de fuego, el cual, gracias a la reacción inmediata de los vecinos, se pudo reducir”, relató uno de los vecinos.