Tensión en la cárcel de Mocoví: internos protestan por falta de prediario

Momentos de tensión se registraron en la cárcel de Mocoví, en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni, donde privados de libertad protagonizaron una protesta por la falta de prediarios y el pago de los servicios básicos del centro penitenciario.

La medida de protesta derivó en enfrentamientos con efectivos policiales que se movilizaron hasta el lugar para controlar la situación.

En un video publicado por el portal HDtv Trinidad se observa a los uniformados retrocediendo mientras utilizan gases lacrimógenos para intentar dispersar a los internos.

“La Policía se está movilizando, mira, están retrocediendo”, se escucha decir a una persona mientras graba los momentos de tensión.

Hasta el momento, se aguarda un informe oficial de las autoridades correspondientes que permita conocer mayores detalles sobre lo ocurrido, las causas de la intervención policial y si existen personas heridas.