Santistevan: “El crimen organizado busca neutralizar al Estado con amenazas a autoridades”

Las amenazas atribuidas al crimen organizado contra el viceministro Peter Maldonado representan, según el análisis del secretario departamental de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, un riesgo que va más allá de una autoridad y alcanza a toda la estructura estatal. El funcionario advirtió que las organizaciones criminales estarían dirigiendo sus acciones contra quienes participan en la planificación y ejecución de las medidas para combatirlas.

“Ahora la amenaza al viceministro significa una amenaza a toda la clase política. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado por cuanto luego saltan al Órgano Judicial, al Ministerio Público. Y bueno, en realidad la clase política ahora es el objetivo”, manifestó Santistevan al referirse al alcance de estas intimidaciones.

El secretario departamental sostuvo que el caso también debe analizarse desde el ámbito de la seguridad personal del viceministro. En ese sentido, señaló que Peter Maldonado debe evaluar su entorno y las condiciones en las que se encuentra. Sin embargo, remarcó que la amenaza no tiene únicamente un efecto individual, sino que puede repercutir en el funcionamiento de las instituciones del Estado.

“Este hecho de amenazar a un viceministro por parte del crimen organizado no es que va directamente solo al viceministro, sino tiene una repercusión estratégica para todo el aparato estatal”, afirmó.

Santistevan consideró que el escenario actual exige una respuesta coordinada desde el Gobierno nacional, con una estrategia que permita orientar las acciones policiales frente a estas organizaciones. A su criterio, la situación ya no estaría relacionada solamente con disputas internas entre grupos criminales por el control de sus actividades.

“De manera que, de aquí para adelante, la táctica, la estrategia que tenga que aplicar el Gobierno nacional como política va a servir para reforzar los planes operativos que pueda hacer la fuerza policial. En todo caso, de aquí para adelante la situación ya no es una purga interna entre los criminales en búsqueda de liderazgos. El liderazgo ya, al parecer, está cimentado, está bien establecido”, explicó.

En esa línea, indicó que los esfuerzos de estas organizaciones estarían concentrándose ahora en amenazar a integrantes de la clase política. Por ello, consideró necesario fortalecer el trabajo de investigación criminal, pero también desarrollar acciones que permitan anticiparse a los hechos violentos.

“Ahora todo el esfuerzo que están haciendo los criminales es prácticamente hacia la clase política. Entonces, de aquí para adelante todo dependerá del trabajo que realicen la investigación criminal para prevenir y no hacer investigaciones luego que se ejecuta un hecho criminal”, agregó.

Al ser consultado sobre las acciones inmediatas que debería asumir la Policía frente a las amenazas y las posibles víctimas de estas organizaciones, Santistevan sostuvo que las intimidaciones estarían relacionadas con las medidas adoptadas en la lucha contra el crimen organizado, entre ellas operativos, detenciones y expulsiones de personas vinculadas a estas estructuras.

“En realidad, lo que está sucediendo es que han enfocado el esfuerzo para amenazar a una persona que forma parte de la planificación estratégica en la lucha contra el crimen. Entonces obviamente está dirigido a eso, a neutralizar al Estado. Eso es lo que están haciendo”, expresó.

Asimismo, señaló que las organizaciones criminales podrían estar buscando represalias por los resultados de los operativos ejecutados contra sus integrantes.

“Ahora, las deudas que ellos pueden atribuirle son que en ese operativo han podido haber también víctimas, han podido haber personas detenidas, puestas en frontera, expulsadas. Esa es la deuda que tiene que pagar precisamente un político que está en funciones. Y eso es lo que está haciendo el crimen organizado”, afirmó.

Santistevan insistió en que la autoridad amenazada debe evaluar su situación particular y que, al mismo tiempo, el Ejecutivo necesita establecer una línea de acción frente a este escenario.

“Ahora, más allá de eso, solamente el propio individuo amenazado lo conoce. Por eso es que digo, él tiene que evaluar el terreno en el que se encuentra para definir una situación unilateral y para que también el órgano ejecutivo defina una posición táctica estratégica de lucha contra el crimen organizado”, enfatizó.