Policía: Cartel encontrado junto a cuerpo sin vida es una amenaza directa al viceministro Peter Maldonado

Una amenaza directa contra el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado Bacovic, fue encontrada en un cartel colocado junto al cuerpo de un hombre asesinado en inmediaciones del cordón ecológico de Santa Cruz.

El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, informó que el mensaje fue hallado durante las investigaciones por el crimen registrado este lunes y aseguró que, de acuerdo con la hipótesis policial, estaría relacionado con organizaciones criminales que actualmente son investigadas y combatidas por las fuerzas del orden.

El mensaje estaba junto al cuerpo

Según el jefe policial, el cartel contenía una advertencia dirigida expresamente a Maldonado:

“Peter Maldonado, ya se cumplió el plazo. De aquí para adelante, los muertos que hayan va a ser tu conciencia. Paga la deuda”, señala el mensaje leído durante la conferencia de prensa.

Álvarez calificó el contenido como una “amenaza directa” contra el viceministro y sostuvo que estaría vinculada a las operaciones que ejecutan el Ministerio de Gobierno y la Policía contra estructuras relacionadas con narcotráfico, sicariato y tráfico de armas.

Policía vincula amenaza con operativos contra el crimen organizado

El comandante señaló que las fuerzas del orden han intensificado las operaciones contra organizaciones criminales transnacionales y aseguró que estas acciones estarían afectando intereses económicos ilícitos.

Según la autoridad policial, en recientes operativos fueron expulsados del país 65 presuntos cabecillas vinculados a diferentes organizaciones y facciones criminales.

“Hoy amenazan a una alta autoridad del Estado, pretendiendo que el Gobierno Nacional y la Policía Boliviana dejen de realizar estas operaciones de lucha contra el narcoterrorismo”, afirmó Álvarez.

Víctima tenía entre 30 y 35 años

La amenaza fue encontrada junto al cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 a 35 años, conocido preliminarmente con los alias de “El Chato” y “Conejo”.

Hasta el momento del informe policial, su identidad plena todavía estaba en proceso de confirmación mediante huellas dactilares y las bases de datos del SEGIP.

La autopsia médico legal estableció que el hombre murió por un traumatismo craneoencefálico severo penetrante provocado por proyectil de arma de fuego. La Policía señaló inicialmente que recibió cuatro impactos, aparentemente de calibre 38, extremo que todavía debía ser confirmado mediante pericias.