Cómo cierra el dólar paralelo tras el feriado de Todos Santos

El dólar paralelo cerró el feriado largo con una nueva variación en Bolivia. De acuerdo con la actualización registrada a las 18:48 de este lunes 2 de noviembre, la moneda estadounidense se cotizaba en Bs 11,93 para la compra y Bs 11,97 para la venta en plataformas P2P.

La referencia corresponde a un promedio de cotizaciones USDT/BOB y refleja el comportamiento del mercado paralelo durante las últimas horas de la jornada.

El dólar bajó durante este lunes

Durante las primeras horas del día, el mercado paralelo mostraba valores superiores. por la mañana una cotización de Bs 12,06 para la compra y Bs 12,00 para la venta.

Comparando esos valores con la actualización de las 18:48, el precio referencial de compra retrocedió 13 centavos, mientras que la venta se ubicó tres centavos por debajo.

También cayó frente al cierre del domingo

El domingo 1 de noviembre, el dólar paralelo había cerrado en Bs 12,04 para la compra y Bs 12,02 para la venta.

De esta manera, el cierre de este lunes muestra una reducción de 11 centavos en la compra y cinco centavos en la venta frente a la jornada anterior.