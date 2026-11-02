1% de coparticipación: ¿Qué gobernadores apoyan y quiénes rechazan?

La propuesta del Gobierno nacional de otorgar el 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones abrió diferencias entre las autoridades departamentales, que inicialmente planteaban avanzar de manera gradual hasta alcanzar un 15% dentro de la denominada Agenda 50/50.

Hasta este lunes, algunos gobernadores expresaron públicamente su respaldo a la propuesta como un primer paso, mientras otros la consideran insuficiente y plantean iniciar con un porcentaje mayor.

La Paz y Beni respaldan el 1%

El gobernador de La Paz, Luis Revilla, calificó el planteamiento como un primer avance y sostuvo que el porcentaje podría incrementarse de manera progresiva en las siguientes gestiones.

“Este 1% logrado son recursos importantes para las gobernaciones a partir del año 2027”, señaló Revilla, quien agregó que espera que el porcentaje pueda crecer en función de la situación económica del país.

Una posición similar expresó el gobernador del Beni, Jesús Egüez, quien respaldó el acuerdo y consideró que representa un avance en el proceso de descentralización de recursos.

“Para nosotros como Departamento del Beni, como gobernación queremos respaldar el acuerdo que hicimos de coparticipar de los impuestos que se tributan en el país con el 1%”, afirmó Egüez.

Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Oruro cuestionan la propuesta

En el otro frente, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, rechazó el 1% y afirmó que el planteamiento es insuficiente.

Velasco sostuvo que las gobernaciones deberían comenzar con un 5% de coparticipación en 2027 y avanzar gradualmente hasta alcanzar el 15%.

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, también cuestionó la propuesta y reveló que inicialmente el Ejecutivo planteó un 0,4%, porcentaje que posteriormente fue elevado al 1% durante las negociaciones.

Loza calificó la oferta inicial como “una burla” y planteó que las gobernaciones podrían comenzar con un 5% durante la gestión 2027.

En Tarija, la gobernadora María René Soruco también rechazó el planteamiento y sostuvo que no responde a las expectativas de fortalecimiento de las autonomías departamentales.

Soruco cuestionó además que el porcentaje esté relacionado con el crecimiento vegetativo de los ítems de salud y calificó la propuesta como un retroceso respecto a lo planteado dentro de la Agenda 50/50.

El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, afirmó que comenzar con el 1% es prácticamente insuficiente y sostuvo que debería partirse de un 5%.

“Comenzar con un 1% es nada”, manifestó Sánchez, quien además aseguró que en la reunión con el Ejecutivo no se firmó ningún acuerdo definitivo y que el debate permanece abierto.

Potosí, Pando y Chuquisaca

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento público directo de los gobernadores de Potosí, Pando y Chuquisaca sobre la propuesta del Gobierno de otorgar un 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones.