Músicos llegan al cementerio para honrar a los difuntos y generar ingresos

Con su guitarra al hombro, don Víctor recorre los pasillos del cementerio La Cuchilla ofreciendo canciones para recordar a los seres queridos que partieron.

Por tercer año consecutivo, aprovecha la festividad de Todos Santos para mantener viva esta tradición y generar ingresos para llevar a su hogar.

“Cuando vengo a cantar aquí nos piden canciones para los difuntos. Y vengo por segundo año, tercero casi. Esperamos que este año nos vaya bien también, veremos cómo está la situación. Todo depende de eso”, relató Víctor.

Además de preservar esta costumbre, el trabajo representa una oportunidad para conseguir dinero en una época en la que los ingresos económicos hacen falta.

“Yo vengo a ganar dinero. Lo que queremos es trabajar para que hagamos algo de dinero, porque lo que más hace falta es el dinero ahorita”, manifestó.

Víctor también pidió que se valore el esfuerzo de los músicos que llegan hasta los cementerios para acompañar a las familias. Señaló que, mientras algunas personas reconocen su trabajo, otras no comprenden el sacrificio que implica dedicarse a la música.

Considera que esta tradición debe continuar porque, además de honrar la memoria de los difuntos, mantiene viva una expresión cultural que forma parte de la celebración de Todos Santos.