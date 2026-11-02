Monseñor René Leigue pide no olvidar a los seres queridos fallecidos

En el marco de la conmemoración de Todos Santos, monseñor René Leigue presidió una celebración eucarística en la Catedral Metropolitana de Santa Cruz, donde elevó oraciones por las almas de quienes partieron de este mundo y recordó a los creyentes la importancia de mantener viva la fe y la esperanza.

Durante la homilía, el arzobispo de Santa Cruz invitó a los fieles a no olvidarse de sus seres queridos fallecidos y a orar por ellos.

En su reflexión, también abordó el valor de la vida y el compromiso de luchar por ella hasta el final, especialmente cuando un ser querido atraviesa una enfermedad o una situación delicada.

“La verdad es que en ese momento creo que nadie quiere perder a un ser querido. Nadie quiere que un ser querido muera y se lucha hasta el final. Y eso es parte del compromiso de nosotros: luchar por la vida hasta el final”, manifestó monseñor Leigue.

Asimismo, hizo referencia a las decisiones que se pueden presentar cuando los recursos para continuar un tratamiento son limitados. En ese sentido, sostuvo que las dificultades no deben llevar a pensar que ya no existen alternativas para seguir luchando por la vida.

La celebración no se realizó únicamente en la Catedral, sino también en las diferentes parroquias de Santa Cruz, donde los feligreses participaron de misas y espacios de oración en memoria de sus seres queridos.