¿Tiene previsto viajar? Confirman rutas expeditas desde Santa Cruz

Las salidas de buses desde la terminal Bimodal de Santa Cruz hacia los demás departamentos del país se realizan con normalidad, luego de que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) despejara la vía afectada por un derrumbe en la zona de La Angostura.

De acuerdo con el reporte de la ABC, el deslizamiento de tierra había obstruido el paso vehicular y generado dificultades para los viajeros que buscaban trasladarse durante este feriado largo.

Sin embargo, los trabajos de limpieza se realizaron durante la madrugada de este domingo, permitiendo restablecer la circulación en este tramo carretero que conecta a Santa Cruz con Chuquisaca y otros destinos.

Desde la terminal Bimodal confirmaron que las rutas se encuentran expeditas y que la venta de pasajes hacia los diferentes departamentos se desarrolla con total normalidad.

Durante las primeras horas de la mañana, ya se observaba movimiento de pasajeros que emprendían viaje para retornar a sus destinos luego del feriado largo.

Las autoridades y la administración de la terminal reportaron que las conexiones interdepartamentales están habilitadas, por lo que las salidas de buses se mantienen sin restricciones por este incidente.