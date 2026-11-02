Taxista es asaltado tras negarse a realizar otra carrera en Santa Cruz

Un taxista fue víctima de un atraco por parte de tres sujetos que se hicieron pasar por pasajeros en la zona de Los Lotes, en Santa Cruz de la Sierra.

Según los primeros reportes, el hecho se produjo luego de que el conductor se negara a realizar otra carrera, debido a que los individuos se encontraban en estado de ebriedad.

Los tres hombres abordaron el vehículo como pasajeros, pero ante la negativa del taxista de continuar prestando el servicio, reaccionaron de manera violenta y terminaron asaltándolo.

Después del hecho, el conductor se trasladó hasta la EPI 9 de Los Lotes, donde presentó la denuncia correspondiente. Se espera que la Policía investigue lo ocurrido y dé con el paradero de los responsables.