Momentos de terror vivieron los clientes y el personal de un billar ubicado en el barrio 24 de junio, en la zona de Los Lotes, tras ser víctimas de un violento asalto perpetrado por un grupo de jóvenes armados con machetes.

El hecho, que quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, muestra el momento exacto en el que los antisociales irrumpieron de manera violenta en el local. Bajo amenazas y portando armas blancas, los delincuentes intimidaron a los presentes para despojarlos de sus teléfonos celulares.

Lejos de conformarse con el botín tecnológico, los asaltantes arremetieron contra el administrador del negocio, a quien obligaron a despojarse de su polera para robársela antes de darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el violento atraco, las víctimas formalizaron la denuncia ante la Policía Boliviana y, mediante las imágenes de seguridad y labores propias de reconocimiento, lograron identificar plenamente a los autores del hecho delictivo.

Sin embargo, a pesar de tener identificados a los antisociales, la Policía no procedió con la aprehensión argumentando la falta de una orden de allanamiento.