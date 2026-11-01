El departamento de Cochabamba vive con devoción las tradiciones de Todos Santos. En la vivienda de la familia Guzmán, los seres queridos de don Freddy Martirian Guzmán Cruz abrieron las puertas de su hogar para armar una mesa tradicional en su honor, tras su lamentable partida el 16 de noviembre de 2025.

La estructura ceremonial fue armada con todos los elementos tradicionales para recibir su alma: variedad de dulces, frutas de la estación, los infaltables urpus de pan, misterios de azúcar y los platillos que en vida eran sus preferidos.

Don Freddy Martirian Guzmán Cruz es recordado con especial cariño no solo por su entorno familiar, sino también por la comunidad cultural, al haber formado parte de la emblemática agrupación musical Inkallajta. Su trayectoria en la música folklórica dejó una huella profunda entre sus allegados y admiradores.

A pesar del dolor que representa su ausencia física, los integrantes de la familia Guzmán afirmaron sentir su presencia espiritual durante esta jornada, encontrando consuelo en la creencia de que su alma ha retornado para compartir con ellos. Con esta muestra de afecto y memoria, Cochabamba reafirma la vigencia de sus costumbres ancestrales para honrar a quienes ya partieron.