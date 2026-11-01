Con motivo de la festividad de Todos Santos, las familias y grupos de visitantes se desplazan por las calles y hogares en busca de los tradicionales Mast’akus, rindiendo homenaje a los difuntos a los pies de las mesas armadas con flores, comidas preferidas y masitas. Un elemento central de esta tradición son los coros, alabanzas y oraciones entonados por niños, jóvenes y devotos, acompañados en ocasiones de instrumentos típicos.

A continuación, se presenta un cancionero con los rezos, coplas y cánticos más representativos de esta fecha.

1. Oración por los difuntos "Angelitos"

Este tradicional canto coral se entona frente a las mesas de los difuntos y combina oraciones clásicas con alabados:

Padre nuestro…

Dios te salve María

Campanitas de Belén tóquense con alegría, cuando pasa Jesucristo todos cantan alabados.

Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original.

Del tronco nace la rama de la rama nace la flor, de la flor nació María, de María el Redentor.

(Alabado sea el Santísimo...)

Jesucristo se ha perdido y su madre lo va buscando, preguntando a quien lo ha visto y una estrella la ha guiado.

(Alabado sea el Santísimo...)

En el cielo hay un pilar, es labrado de cristal, que labró San José para nuestra Virgen María.

(Alabado sea el Santísimo...)

Ni la rosa ni el clavel no tiene comparación, a la imagen de María, nuestra madre y nuestra guía.

(Alabado sea el Santísimo...)

Jesucristo vino al mundo con sus rayos de cristal, alumbrando a todo el mundo como Padre Celestial.

(Alabado sea el Santísimo...)

Agradecimiento y peticiones: Gracias te doy gran Señor Gracias te doy gran poder que miras nuestras culpas y nos dejas amanecer. Ave María purísima: sin pecado concebida (se repite 4 veces) . ¿Qué se llama el almita? Señor te pedimos que a: [Nombre] , le perdones sus pecados y forme parte de tus coros celestiales. Gloria al Padre, y al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que se reciba su oración.



2. Gloria Angila

Tradicional oración de la región andina (versión en castellano, derivada de cánticos en aymara y quechua):

Ángel de gloria, ángel del cielo

Niño angelito, yo te lo digo, ángel de cielo

Tres calvarios he pasado

Para rezar, para cantar

Ángel del cielo, ángel de gloria

¿Quién es tu Madre, quién es tu Padre?

Es San José, María mamá has de decir

¿A qué has venido debes decirme?

A dar vida he venido, a regar he venido

Ángel de gloria, ángel del cielo

3. Ave María Purísima

Letanías breves entonadas durante los recorridos:

Avi María Porísima

De los ángeles en la tierra

Avi María Porísima

Consuelo del alma mía

Avi María Porísima

Cinco letras del alma mía

Avi María Porísima

En mi muerte, en la tierra

4. Eco de Jesucristo

Canto de reflexión y recogimiento espiritual:

Eco de Jesucristo

Hijo del Gran Señor

Mira mi corazón

Apenado hasta el fondo.

Mira a nuestro Dios

Compadécete Padre

Donde voy a hincarme

Acompáñame también tú.

¡Oh! Pecador, mira

Por los pecados tuyos

Al que no tiene pecados

Le han crucificado.

5. Salvación de las almas

Coplas de despedida y reflexión sobre la festividad:

De Todos Santos ¡Ay wiphalita!

Hasta San Andrés es un mes por ti vidita.

Mira a nuestro Padre

En qué estado lo han puesto,

Y cuáles son sus pecados

Para que lo crucificaran.

¡Oh! Yo soy el culpable, Padre,

Perdónanos pues

Qué puedes ya hacer

Si estás en las manos de Dios.

Frótale los brazos

Que en la cruz están estirados

Por nuestras culpas.

Ay, en la cruz está clavado.

¡Oh! Yo soy el culpable, Padre,

Perdónanos pues

Qué puedes ya hacer

Si estás en las manos de Dios.