Durante Todos Santos, niños, jóvenes y adultos recorren los hogares bolivianos para dedicar alabanzas, oraciones y cánticos a las “almitas”.
01/11/2026 17:38
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Con motivo de la festividad de Todos Santos, las familias y grupos de visitantes se desplazan por las calles y hogares en busca de los tradicionales Mast’akus, rindiendo homenaje a los difuntos a los pies de las mesas armadas con flores, comidas preferidas y masitas. Un elemento central de esta tradición son los coros, alabanzas y oraciones entonados por niños, jóvenes y devotos, acompañados en ocasiones de instrumentos típicos.
A continuación, se presenta un cancionero con los rezos, coplas y cánticos más representativos de esta fecha.
1. Oración por los difuntos "Angelitos"
Este tradicional canto coral se entona frente a las mesas de los difuntos y combina oraciones clásicas con alabados:
Padre nuestro…
Dios te salve María
Campanitas de Belén tóquense con alegría, cuando pasa Jesucristo todos cantan alabados.
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, y la Virgen concebida sin pecado original.
Del tronco nace la rama de la rama nace la flor, de la flor nació María, de María el Redentor.
(Alabado sea el Santísimo...)
Jesucristo se ha perdido y su madre lo va buscando, preguntando a quien lo ha visto y una estrella la ha guiado.
(Alabado sea el Santísimo...)
En el cielo hay un pilar, es labrado de cristal, que labró San José para nuestra Virgen María.
(Alabado sea el Santísimo...)
Ni la rosa ni el clavel no tiene comparación, a la imagen de María, nuestra madre y nuestra guía.
(Alabado sea el Santísimo...)
Jesucristo vino al mundo con sus rayos de cristal, alumbrando a todo el mundo como Padre Celestial.
(Alabado sea el Santísimo...)
Agradecimiento y peticiones:
Gracias te doy gran Señor
Gracias te doy gran poder que miras nuestras culpas y nos dejas amanecer.
Ave María purísima: sin pecado concebida (se repite 4 veces).
¿Qué se llama el almita? Señor te pedimos que a: [Nombre], le perdones sus pecados y forme parte de tus coros celestiales.
Gloria al Padre, y al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Que se reciba su oración.
2. Gloria Angila
Tradicional oración de la región andina (versión en castellano, derivada de cánticos en aymara y quechua):
Ángel de gloria, ángel del cielo
Niño angelito, yo te lo digo, ángel de cielo
Tres calvarios he pasado
Para rezar, para cantar
Ángel del cielo, ángel de gloria
¿Quién es tu Madre, quién es tu Padre?
Es San José, María mamá has de decir
¿A qué has venido debes decirme?
A dar vida he venido, a regar he venido
Ángel de gloria, ángel del cielo
3. Ave María Purísima
Letanías breves entonadas durante los recorridos:
Avi María Porísima
De los ángeles en la tierra
Avi María Porísima
Consuelo del alma mía
Avi María Porísima
Cinco letras del alma mía
Avi María Porísima
En mi muerte, en la tierra
4. Eco de Jesucristo
Canto de reflexión y recogimiento espiritual:
Eco de Jesucristo
Hijo del Gran Señor
Mira mi corazón
Apenado hasta el fondo.
Mira a nuestro Dios
Compadécete Padre
Donde voy a hincarme
Acompáñame también tú.
¡Oh! Pecador, mira
Por los pecados tuyos
Al que no tiene pecados
Le han crucificado.
5. Salvación de las almas
Coplas de despedida y reflexión sobre la festividad:
De Todos Santos ¡Ay wiphalita!
Hasta San Andrés es un mes por ti vidita.
Mira a nuestro Padre
En qué estado lo han puesto,
Y cuáles son sus pecados
Para que lo crucificaran.
¡Oh! Yo soy el culpable, Padre,
Perdónanos pues
Qué puedes ya hacer
Si estás en las manos de Dios.
Frótale los brazos
Que en la cruz están estirados
Por nuestras culpas.
Ay, en la cruz está clavado.
¡Oh! Yo soy el culpable, Padre,
Perdónanos pues
Qué puedes ya hacer
Si estás en las manos de Dios.
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