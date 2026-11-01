Las expresiones culturales, la música tradicional y las costumbres de los Valles Cruceños vivieron una jornada especial en el marco del Día de la Tradición Vallegrandina, donde los más pequeños de la casa se convirtieron en los principales protagonistas de los festejos.

La festividad reunió a familias enteras en torno a las raíces de la región, destacando la participación activa de la niñez. Vestidos con indumentaria típica —que incluye chalecos, sombreros de ala ancha y coloridas alforjas o chuspas artesanales—, los niños demostraron su entusiasmo al compás de la música regional, llenando de alegría las calles y plazas principales.

El evento reflejó el compromiso de la comunidad por transmitir el patrimonio cultural de generación en generación, asegurando la vigencia de las danzas, la música y las tradiciones típicas de Vallegrande.