Terminales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz registran baja demanda de viajeros

La terminal de Minasa, en la ciudad de La Paz, registró una reducción en la afluencia de pasajeros y vehículos durante la tarde de este domingo, según el reporte del sargento Apaza.

El efectivo policial informó que el mayor movimiento se concentró durante la mañana, entre las 06:00 y las 11:00, con salidas hacia los Yungas y otras poblaciones del norte del departamento.

Asimismo, señaló que el sábado se registró una mayor actividad, con movimiento de pasajeros y motorizados hasta aproximadamente las 23:00.

"En el momento ha bajado la afluencia de personas y también de movilidades", explicó el sargento.

Cochabamba: poca demanda y pasajes elevados

Un panorama similar se observó en la terminal de buses de Cochabamba, donde la cantidad de pasajeros era reducida, pese a que se mantenían las salidas hacia los diferentes departamentos del país.

Durante el recorrido, una persona que tenía previsto viajar a Oruro manifestó su preocupación por el costo de los pasajes. Según indicó, le ofrecieron un boleto por aproximadamente Bs 150, por lo que todavía evaluaba los precios antes de realizar la compra.

La situación refleja que algunos usuarios optaban por esperar antes de adquirir sus pasajes.

Santa Cruz: terminal Bimodal con poca actividad

En Santa Cruz, la terminal Bimodal también presentó poca afluencia de pasajeros durante la jornada.

Una trabajadora de una empresa de transporte señaló que el mayor movimiento se registró el viernes y sábado, mientras que este domingo la actividad disminuyó considerablemente.

Respecto al estado de las carreteras, aseguró que las rutas hacia Cochabamba, La Paz, Oruro y Yacuiba se encontraban expeditas, sin reportes de derrumbes ni bloqueos.

Además, consideró que la baja demanda podría mantenerse hasta el lunes, debido a las actividades familiares propias de estas fechas.