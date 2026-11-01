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Autoridades y la ciudadanía rinden homenaje a Oruro en sus 420 años de fundación

La urbe orureña viste sus mejores galas para rememorar la fundación ocurrida durante la época colonial en el siglo XVII.

Ximena Rodriguez

01/11/2026 12:36

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Autoridades departamentales y municipales lideran los actos conmemorativos de la antigua villa de San Felipe de Austria.
Oruro

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La ciudad de Oruro celebra este 1 de noviembre 420 años de fundación en medio de solemnes actos protocolares organizados para la jornada.

El origen de la emblemática urbe se remonta al año 1606, cuando fue constituida oficialmente bajo el nombre de villa de San Felipe de Austria.

Las principales autoridades departamentales y municipales encabezan las actividades oficiales programadas para rendir homenaje a la región.

El encuentro institucional reafirma el compromiso de las autoridades con la preservación de la memoria histórica y la identidad orureña.


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