La ciudad de Oruro celebra este 1 de noviembre 420 años de fundación en medio de solemnes actos protocolares organizados para la jornada.

El origen de la emblemática urbe se remonta al año 1606, cuando fue constituida oficialmente bajo el nombre de villa de San Felipe de Austria.

Las principales autoridades departamentales y municipales encabezan las actividades oficiales programadas para rendir homenaje a la región.

El encuentro institucional reafirma el compromiso de las autoridades con la preservación de la memoria histórica y la identidad orureña.