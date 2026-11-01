Familias llegan al Cementerio General de La Paz para recibir a sus difuntos

La festividad de Todos Santos comenzó este domingo 1 de noviembre en la ciudad de La Paz, con una importante concurrencia de familias al Cementerio General, donde se realizan diferentes actividades religiosas y tradicionales para recibir y recordar a las almas de sus seres queridos.

Desde tempranas horas, numerosas personas llegaron hasta el camposanto para visitar las tumbas de sus familiares fallecidos y participar de las actividades preparadas para esta celebración.

Alcaldía arma la tradicional mesa de Todos Santos

Como parte de las costumbres de esta festividad, la Alcaldía de La Paz realizó el armado de la tradicional mesa de Todos Santos en instalaciones del Cementerio General, una actividad que se desarrolla cada año para mantener viva esta tradición.

De acuerdo con las creencias populares, durante el 1 y 2 de noviembre las almas de los difuntos regresan para compartir simbólicamente con sus familiares.

Celebraciones religiosas en el Cementerio General

La jornada también estuvo acompañada de misas en el camposanto, donde los creyentes se reunieron para elevar oraciones y recordar a sus seres queridos.

Así, entre tradiciones, encuentros familiares y celebraciones religiosas, La Paz dio inicio a una de las festividades más representativas de la cultura boliviana, que se extenderá hasta este lunes 2 de noviembre.