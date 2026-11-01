Durante la misa celebrada este domingo 1 de noviembre en la Catedral de Santa Cruz de la Sierra, monseñor René Leigue, Arzobispo de Santa Cruz, centró su homilía en la solemnidad de Todos los Santos y llamó a los fieles a celebrar la vida, vivir su fe con coherencia y perseverar incluso en momentos de dificultad.

En el inicio de su reflexión, Leigue hizo referencia a las celebraciones de Halloween realizadas la noche anterior y planteó una diferencia entre ambas fechas.

“¿Qué están celebrando? ¿La muerte? La muerte no se celebra. Celebramos la vida. Y eso es lo que nos anima hoy esta fiesta de Todos los Santos”, expresó.

“Todos estamos llamados a la santidad”

El Arzobispo recordó que la festividad no está dedicada únicamente a los santos reconocidos oficialmente por la Iglesia, sino también a aquellas personas anónimas que llevaron una vida correcta y honesta.

“Todos nosotros estamos llamados a la santidad. Todos. No hay uno que no esté llamado a la santidad”, manifestó.

Leigue señaló que los santos también enfrentaron dificultades, debilidades y problemas, pero destacó que fueron coherentes con sus creencias y permanecieron fieles a Dios.

“Cada santo, igual que nosotros, una persona con sus virtudes, con sus debilidades, con sus defectos”, indicó.

Cuestiona las “promesas políticas”

Durante su homilía, Leigue también hizo una comparación entre las promesas humanas y las promesas de Dios.

El religioso señaló que algunas promesas políticas están condicionadas al respaldo que reciben quienes buscan llegar al poder y sostuvo que suelen tener una duración limitada.

“Ustedes están con nosotros y nosotros vamos a dar todo, van a tener todo mientras nos apoyen. Esa es la promesa política. Sabemos que eso dura un rato”, afirmó.

En contraste, indicó que la promesa de Dios está vinculada con la fidelidad y la vida eterna, aunque aclaró que ser creyente no significa vivir sin dificultades.

Pide recordar a los difuntos

Finalmente, el Arzobispo se refirió a la conmemoración de los fieles difuntos y pidió recordar a familiares y seres queridos que fallecieron.

“Es recordar, no es celebrar; es recordar a los difuntos y dar gracias a Dios por la vida de ellos”, expresó.

Leigue invitó a los creyentes a reconocer también como ejemplos de santidad a padres, madres y familiares que llevaron una vida de fe y dejaron testimonio a sus familias.