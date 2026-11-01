Este 1 de noviembre, a las 12:00 del mediodía, miles de familias vivirán uno de los momentos más emotivos de la tradición de Todos Santos: la llegada simbólica de las almas de sus seres queridos fallecidos.

Según la creencia popular, los ajayus regresan al mundo de los vivos para reencontrarse con sus familiares y permanecer junto a ellos durante 24 horas.

Por eso, desde tempranas horas, los hogares se preparan con mesas llenas de flores, panes, frutas, bebidas y aquellos alimentos que tanto disfrutaban quienes hoy viven en el recuerdo.

Es una jornada en la que la nostalgia se mezcla con el cariño y la esperanza de un reencuentro espiritual.

La tradición boliviana señala que las almas retornan al mediodía del 1 de noviembre y permanecen con sus seres queridos hasta la misma hora del 2 de noviembre.

Durante ese tiempo, las familias las reciben como invitados especiales, preparando sus platos favoritos y acompañando la jornada con rezos y recuerdos.

Foto APG

Para muchos hogares, especialmente aquellos que perdieron recientemente a un familiar, esta celebración representa un momento de profunda emoción.

La creencia de que las almas regresan por un día permite recordar sus historias, sus costumbres y los momentos compartidos en vida.

Uno de los símbolos principales de Todos Santos es el mast'aku, también conocido como mesa de difuntos.

Este altar se prepara con anticipación y contiene diferentes ofrendas que, según la tradición, ayudan a recibir y acompañar a las almas durante su visita.

En algunos hogares se organiza en varios niveles que representan los mundos de la cosmovisión andina.

La mesa suele incluir fotografías del difunto, alimentos, flores, velas, agua, frutas y figuras elaboradas con masa de pan.

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Cada elemento tiene un significado especial y refleja el cariño de las familias hacia quienes partieron.

El 2 de noviembre será la despedida

De acuerdo con la tradición, la visita de las almas concluye al mediodía del lunes 2 de noviembre.

Durante esa jornada, las familias se reúnen para despedirlas con oraciones, cantos y visitas a los cementerios.

En distintos lugares del país, las ofrendas se comparten entre familiares, vecinos y personas que acompañaron las oraciones.

La despedida no representa un olvido, sino la esperanza simbólica de volver a recibir a los seres queridos el próximo año.