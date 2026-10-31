La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó un operativo de interdicción en el departamento de Potosí que permitió confiscar un cuantioso cargamento ilegal.

La intervención se desarrolló en las inmediaciones del volcán Ollagüe, ubicado en la provincia Sud Lípez, bajo las directrices del Plan de Operaciones "Frontera Segura 2.0". Desde la Felcn confirmaron que durante el despliegue estratégico se logró el secuestro de 840 paquetes de marihuana, distribuidos en 30 bolsas de yute.

Como saldo directo de las acciones policiales en la región, las autoridades procedieron a la retención de bienes materiales vinculados al ilícito. El reporte oficial detalla que se logró la aprehensión de una persona y al secuestro de dos vehículos.

Una vez finalizada la revisión de la carga ilícita, los peritos policiales procedieron a realizar los análisis correspondientes.

Las autoridades confirmaron que la prueba de campo realizada a la sustancia dio resultado positivo (+) para marihuana, por lo que el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público.