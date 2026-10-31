El operativo cubrirá los camposantos de la zona sur y municipios aledaños, incluidos los cementerios de Mallasa, Mallasilla, Achocolla y Palca. Las autoridades recomendaron respetar las normas de seguridad y tomar recaudos por el tráfico.
31/10/2026 16:39
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Con motivo de la festividad de Todos Santos, la Policía Boliviana implementará, a partir de las primeras horas de este domingo, un amplio operativo de seguridad y control de tráfico vehicular en los cementerios de la zona sur paceña, según informó el comandante policial de dicha jurisdicción, Cnl. Hugo Barrios.
El plan operativo busca garantizar la tranquilidad y la fluidez en el desplazamiento de las miles de personas que acudirán a rendir homenaje a sus difuntos en los distintos camposantos públicos y privados del sector.
Ante la gran cantidad de cementerios distribuidos en la zona sur y sus distritos colindantes, la institución del orden desplegará a la totalidad de su personal y contará con apoyo adicional.
"Nosotros vamos a estar presentes en todos los cementerios de nuestra jurisdicción. Tenemos bastantes cementerios, pero estamos contando con la colaboración de todo nuestro personal y un refuerzo también desde el Comando Departamental de La Paz y la Unipol, que nos están mandando efectivos policiales para cumplir el trabajo", destacó el comandante Hugo Barrios.
Cementerios bajo resguardo
El contingente policial cubrirá los camposantos ubicados en distintas subalcaldías y municipios aledaños bajo la jurisdicción de la zona sur:
Distrito Sur: Cementerio Jardín, Parque Cementerio Celestial, Ángeles del Sur, Cementerio de Cota Cota, Cementerio del Pedregal y Cementerio de Ovejuyo.
Subalcaldía de Mallasa y Mallasilla: Cementerio de Mallasa Antiguo, Cementerio de Mallasa Nuevo, Cementerio de Mallasilla, Cementerio de Chiaraque y Parque Cementerio Jardines del Paraíso.
Subalcaldía de Achocalla: Parque Cementerio Jardines de Paz y Cementerio Municipal de Achocalla.
Subalcaldía de Palca: Cementerio de Palca.
Las autoridades policiales recomendaron a la población tomar los recaudos correspondientes con respecto al tráfico y acudir a los camposantos respetando las normas de seguridad establecidas para la jornada.
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