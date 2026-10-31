Con motivo de la festividad de Todos Santos, la Policía Boliviana implementará, a partir de las primeras horas de este domingo, un amplio operativo de seguridad y control de tráfico vehicular en los cementerios de la zona sur paceña, según informó el comandante policial de dicha jurisdicción, Cnl. Hugo Barrios.

El plan operativo busca garantizar la tranquilidad y la fluidez en el desplazamiento de las miles de personas que acudirán a rendir homenaje a sus difuntos en los distintos camposantos públicos y privados del sector.

Ante la gran cantidad de cementerios distribuidos en la zona sur y sus distritos colindantes, la institución del orden desplegará a la totalidad de su personal y contará con apoyo adicional.

"Nosotros vamos a estar presentes en todos los cementerios de nuestra jurisdicción. Tenemos bastantes cementerios, pero estamos contando con la colaboración de todo nuestro personal y un refuerzo también desde el Comando Departamental de La Paz y la Unipol, que nos están mandando efectivos policiales para cumplir el trabajo", destacó el comandante Hugo Barrios.

Cementerios bajo resguardo

El contingente policial cubrirá los camposantos ubicados en distintas subalcaldías y municipios aledaños bajo la jurisdicción de la zona sur:

Distrito Sur: Cementerio Jardín, Parque Cementerio Celestial, Ángeles del Sur, Cementerio de Cota Cota, Cementerio del Pedregal y Cementerio de Ovejuyo.

Subalcaldía de Mallasa y Mallasilla: Cementerio de Mallasa Antiguo, Cementerio de Mallasa Nuevo, Cementerio de Mallasilla, Cementerio de Chiaraque y Parque Cementerio Jardines del Paraíso.

Subalcaldía de Achocalla: Parque Cementerio Jardines de Paz y Cementerio Municipal de Achocalla.

Subalcaldía de Palca: Cementerio de Palca.

Las autoridades policiales recomendaron a la población tomar los recaudos correspondientes con respecto al tráfico y acudir a los camposantos respetando las normas de seguridad establecidas para la jornada.