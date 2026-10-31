Lara no descarta postergar la clausura de la Asamblea para que Paz presente su informe de gestión

El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, abrió la posibilidad de modificar la fecha de la sesión de clausura de la actual gestión legislativa con el propósito de permitir que el presidente Rodrigo Paz presente su informe ante el pleno.

Lara explicó que, si bien la convocatoria ya fue emitida para el 4 de noviembre, el mandatario manifestó su intención de rendir un informe sobre su gestión una vez que regrese al país.

Por ello, señaló que existe predisposición para instalar una sesión específica en la que pueda acudir y dirigirse a los legisladores.

“Nosotros hemos anunciado para el 4, pero el presidente nos ha pedido que, a su vuelta, pueda rendir un informe, el informe de su gestión”, manifestó el vicepresidente.

Asimismo, aseguró que existe disposición para esperar al primer mandatario y habilitar una sesión destinada exclusivamente a escuchar su informe.

“El presidente, como yo, tiene la voluntad, tiene la predisposición de informar a su retorno. Con todo gusto lo esperamos y vamos a instalar una sesión específicamente para que el presidente venga a rendir su informe”, sostuvo.

Sin embargo, Lara también expresó sus reservas respecto al cumplimiento de este compromiso y pidió que la solicitud del mandatario no termine convirtiéndose en un pretexto para postergar nuevamente su comparecencia.

De esta manera, queda abierta la posibilidad de modificar la fecha de clausura de la Asamblea Legislativa, inicialmente prevista para el 4 de noviembre, a la espera del retorno de Rodrigo Paz y de la presentación de su informe de gestión.