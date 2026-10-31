Aprehenden al exjuez Hebert Zeballos en una clínica privada de Santa Cruz

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) aprehendieron al exjuez Hebert Zeballos Domínguez en una clínica privada de Santa Cruz de la Sierra, donde se encontraba recibiendo atención médica.

El exadministrador de justicia es uno de los principales investigados dentro del denominado caso Maletas, relacionado con el ingreso irregular de más de 30 valijas al aeropuerto internacional de Viru Viru y el posterior hallazgo de sustancias controladas en un inmueble vinculado con él.

“Estoy con los riñones que están saliendo sangre del riñón, estoy botando proteína. Es más, yo soy sincero, esta actitud de las autoridades dice que me tome algunos medicamentos. No puedo ver más sufrir a mi familia. Yo puedo aguantar todo”, manifestó ante los medios de comunicación.

Zeballos cuestionó el funcionamiento del sistema Roma, implementado por el exfiscal General del Estado, Roger Mariaca, para el control de personas con detención domiciliaria.

Calificó el mecanismo como “meramente extorsivo” y denunció que las constantes fallas de señal y conexión a internet le impidieron realizar sus marcaciones, por lo que acumuló más de una falta.

“¿Qué pasa si la señal en Santa Cruz se cae? ¿Voy a tener falta? Sí, señores, tengo falta. Tengo más de una falta. ¿Por qué? Porque no sirve el sistema. Uno, no hay internet. El wifi se cae”, sostuvo.

El exjuez afirmó que su aprehensión responde a esas omisiones y cuestionó que se lo vuelva a privar de libertad sin que existan elementos que demuestren que obstaculiza la investigación o pretende darse a la fuga.

La intervención policial se produce después de que Zeballos obtuviera detención domiciliaria en agosto pasado, medida que le permitió salir del penal de Palmasola mientras continuaban las investigaciones.