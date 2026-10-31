Después de más de ocho décadas de actividad industrial en Cochabamba, Manufactura Boliviana S.A. anunció el fin de sus operaciones y explicó qué medidas adoptará para atender a su personal.

Según el comunicado difundido este sábado 31 de octubre, la empresa se comprometió a pagar la totalidad de los beneficios sociales e indemnizaciones establecidos por la legislación laboral boliviana.

La empresa aseguró que el proceso de cierre se desarrollará con respeto a los derechos laborales y que cumplirá con las obligaciones correspondientes a todos sus trabajadores.

Esto incluye el pago de las indemnizaciones y demás beneficios que correspondan según la situación laboral de cada empleado.

Manufactura Boliviana S.A. anunció una compensación económica extraordinaria y voluntaria, adicional a los beneficios establecidos por ley.

De acuerdo con la compañía, el paquete de apoyo contempla salarios adicionales para que los trabajadores puedan afrontar las consecuencias económicas del cierre y buscar nuevas oportunidades laborales.

La compañía atribuyó su decisión a dificultades económicas acumuladas durante los últimos años, agravadas después de la pandemia y por los conflictos sociales registrados en el país.

Según sus datos, las pérdidas acumuladas alcanzaron los 130 millones de bolivianos.

La empresa aseguró que agotó las alternativas técnicas, financieras y logísticas para mantener sus operaciones.