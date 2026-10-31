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¿Qué pasará con los empleados de Manaco? Esto anunció la empresa tras su cierre definitivo

La compañía anunció el cierre definitivo de sus operaciones tras reportar pérdidas acumuladas de Bs 130 millones.

Red Uno de Bolivia

31/10/2026 12:17

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¿Qué pasará con los trabajadores de Manaco tras el cierre?. Imagen RR.SS.
Bolivia

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Después de más de ocho décadas de actividad industrial en Cochabamba, Manufactura Boliviana S.A. anunció el fin de sus operaciones y explicó qué medidas adoptará para atender a su personal.

Según el comunicado difundido este sábado 31 de octubre, la empresa se comprometió a pagar la totalidad de los beneficios sociales e indemnizaciones establecidos por la legislación laboral boliviana.

La empresa aseguró que el proceso de cierre se desarrollará con respeto a los derechos laborales y que cumplirá con las obligaciones correspondientes a todos sus trabajadores.

Esto incluye el pago de las indemnizaciones y demás beneficios que correspondan según la situación laboral de cada empleado.

Manufactura Boliviana S.A. anunció una compensación económica extraordinaria y voluntaria, adicional a los beneficios establecidos por ley.

De acuerdo con la compañía, el paquete de apoyo contempla salarios adicionales para que los trabajadores puedan afrontar las consecuencias económicas del cierre y buscar nuevas oportunidades laborales.

La compañía atribuyó su decisión a dificultades económicas acumuladas durante los últimos años, agravadas después de la pandemia y por los conflictos sociales registrados en el país.

Según sus datos, las pérdidas acumuladas alcanzaron los 130 millones de bolivianos.

La empresa aseguró que agotó las alternativas técnicas, financieras y logísticas para mantener sus operaciones.


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