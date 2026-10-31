Disputa por ruta dejó vehículos y una sede de transporte incendiados en Ivirgarzama

Los enfrentamientos registrados entre transportistas en la zona de Ivirgazama, trópico de Cochabamba, dejaron al menos diez vehículos dañados y provocaron el incendio de una sede y terminal de buses.

Mario Ramos, ejecutivo del Transporte Libre, informó que ya tienen identificadas a las personas que habrían participado en los hechos, así como a los buses que trasladaron a los involucrados hasta el lugar donde se registraron los enfrentamientos.

El dirigente denunció que, durante la jornada del viernes, se produjo un atentado contra la sede y terminal de buses del sector, donde se encontraban personas que habitualmente realizan viajes y prestan diferentes servicios de transporte.

“Lamentablemente han atentado contra la humanidad, sin pensar, sin considerar los hechos que iban a cometer. No solo para los afiliados, socios, choferes y personal administrativo, sino para todos aquellos que van a prestar un servicio a esa terminal”, manifestó Ramos.

Asimismo, señaló que el incendio ocasionó importantes pérdidas materiales y que todavía se encuentran cuantificando los daños económicos provocados por los hechos.

El conflicto se habría originado por una disputa por el control de rutas y paradas del transporte público.