Aprehenden a uno de los dos atracadores implicados en robos a transeúntes

Uno de los dos sujetos señalados como autores de dos hechos de robo agravado en Santa Cruz de la Sierra fue aprehendido por la Policía, mientras que su cómplice permanece prófugo.

Ambos estarían involucrados en atracos cometidos contra transeúntes en diferentes sectores de la ciudad.

Según el reporte policial, los implicados se movilizaban en una motocicleta marca Boxer, de color rojo, para interceptar a sus víctimas. En uno de los hechos, el acompañante descendió del motorizado y, mediante amenazas, despojó a un transeúnte de su teléfono celular.

Las imágenes de seguridad muestran los movimientos de los sujetos y forman parte de los elementos recopilados durante las investigaciones.

El segundo hecho se registró el 27 de octubre, aproximadamente a las 17:00 horas, sobre la avenida Radial 17 y medio, a la altura del octavo anillo, donde ambos sujetos interceptaron a otro transeúnte.

Tras las investigaciones, la Policía logró aprehender a uno de los presuntos autores, mientras que el segundo continúa prófugo. Las autoridades mantienen las acciones para dar con su paradero.