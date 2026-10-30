Continúa la audiencia cautelar del fiscal Julio César Canaza por el delito de cohecho activo

En el piso 12 del Palacio de Justicia de Santa Cruz, se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares del exfiscal Julio César Canaza Sóliz, aprehendido tras confirmarse una investigación en su contra por el presunto delito de cohecho activo.

La autoridad judicial revisa las pruebas enviadas por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, luego de que ayer el exfuncionario fuera trasladado a dependencias de la unidad anticorrupción en la zona del Plan Tres Mil.

Las indagaciones señalan que Canaza habría solicitado sumas de dinero a cambio de realizar actuaciones propias de sus funciones dentro del sistema judicial.

Entre los hechos investigados figura el presunto cobro de 3.000 bolivianos para facilitar una resolución que permitiera acceder a un procedimiento abreviado.

La causa no se limita al exrepresentante del Ministerio Público, sino que incluye las actuaciones de una pasante y un abogado litigante.

La autoridad a cargo deberá determinar la situación jurídica del procesado y definir si corresponde ordenar su detención preventiva o aplicar otras medidas.