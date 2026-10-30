Suspenden para este sábado la audiencia del hijo de Jhonny Fernández

La audiencia de medidas cautelares del hijo del exalcalde Jhonny Fernández fue suspendida y reprogramada de manera oficial para este sábado.

La decisión judicial posterga la definición de la situación legal del joven de 23 años, Max Jhonny Fernández Rea, quien inicialmente fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) tras abstenerse de declarar.

Fernández enfrentará la causa por la presunta comisión del delito de obstrucción a la justicia, al tiempo que la Fiscalía abrió una nueva línea de investigación en su contra por legitimación de ganancias ilícitas.

Esta acción penal deriva del caso en el que su padre cumple una orden de detención preventiva de 180 días en el penal de Palmasola imputado por malversación de fondos.

Actuados y antecedentes del caso

Dentro de los operativos llevados a cabo en este proceso, las autoridades judiciales y policiales cuantificaron el secuestro de 467 mil dólares y 42 mil bolivianos hallados en los allanamientos. Frente a dicha incautación, la defensa legal del exburgomaestre a cargo del abogado Samuel Durán sostuvo que el dinero corresponde al pago parcial acumulado por la venta previa de un inmueble realizada en junio.