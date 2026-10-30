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El dólar paralelo rompe la tendencia al alza y cae por debajo de los Bs 12 este viernes

La cotización informal de la divisa descendió progresivamente a lo largo del viernes.

Milen Saavedra

30/10/2026 18:09

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El dólar paralelo rompe la tendencia al alza y cae por debajo de los Bs 12 este viernes
Bolivia

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La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este viernes 30 de octubre con una marcada tendencia a la baja a lo largo del día.

Según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com, al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 11,99 para la compra y Bs 12,06 para la venta.

El dólar paralelo rompe la tendencia al alza al cierre de este viernes

El comportamiento de la divisa registró descensos continuos en cada tramo del día:

  • Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 12,09 para la compra y Bs 12,06 para la venta.

  • Mediodía (12:00): Retrocedió a Bs 12,01 para la compra y Bs 12,10 para la venta.

  • Cierre: Perdió la barrera de los 12 bolivianos en la compra, concluyendo en Bs 11,99 para la compra y Bs 12,06 para la venta.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,11.


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