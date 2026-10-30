El dólar vuelve a bajar en Bolivia: revise cuánto cuesta este viernes 30 de octubre

El precio del dólar en Bolivia registró una baja este viernes 30 de octubre de 2026. El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó una cotización de Bs 12,11 por dólar estadounidense, frente a los Bs 12,12 reportados el jueves 29 de octubre.

La diferencia representa una disminución de un centavo en la referencia difundida por el ente emisor.

La tendencia también se refleja en el mercado paralelo, donde los precios de compra y venta de la divisa registran descensos respecto a la jornada anterior.

¿A cuánto está el dólar paralelo este viernes?

Según el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza este viernes en Bs 12,09 para la compra y Bs 12,06 para la venta.

El jueves 29 de octubre, la misma plataforma reportó Bs 12,18 para la compra y Bs 12,14 para la venta. Esto representa una disminución de nueve y ocho centavos, respectivamente.

¿Por qué varía el precio del dólar en Bolivia?

El BCB publica el valor referencial de la moneda estadounidense conforme al esquema cambiario vigente, mientras que el mercado paralelo registra cotizaciones fuera del sistema financiero regulado.

Los valores del mercado paralelo son referenciales y pueden cambiar durante el día, por lo que no necesariamente coinciden con los precios efectivos de las operaciones de compra y venta.