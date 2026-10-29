Álvaro Ríos advierte que Bolivia podría enfrentar racionamientos de gas desde 2029

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos advirtió que Bolivia podría comenzar a enfrentar los primeros racionamientos de gas natural en 2029 debido al declive de la producción nacional y la falta de inversiones en exploración.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero, señaló que el país debe prepararse para importar este recurso y aprobar una nueva ley de hidrocarburos que permita recuperar la producción.

“Estamos a dos años de comenzar a importar gas natural. Por favor, que quede claro, no es que el gas se va a acabar el 2029. Lo que pasa es que van a comenzar a ver los primeros racionamientos el 2029”, sostuvo.

El exministro indicó que, inicialmente, los racionamientos podrían afectar a las industrias para garantizar el suministro a otros sectores.

“Probablemente lo primero que haga es cortarle a la industria, para que se le pueda entregar gas al sector eléctrico, a los comercios, a los domicilios, a los vehículos”, explicó.

Añadió que las restricciones podrían aumentar año tras año hasta alcanzar al sector eléctrico y al transporte.

Respecto a la importación, Ríos señaló que las empresas privadas y otras entidades deben comenzar a gestionar contratos para asegurar el abastecimiento. Identificó a Argentina como la principal alternativa para Bolivia, debido a la producción de gas de Vaca Muerta, aunque advirtió que existen limitaciones en el transporte.

Ríos aclaró que el decreto 5755 contempla la importación de gas natural y gas natural licuado, y no debe confundirse con el gas licuado de petróleo (GLP). El exministro remarcó que esta medida está dirigida principalmente a los grandes consumidores de energía y no resuelve por sí sola el problema de la producción nacional.

El experto insistió en que Bolivia necesita una nueva ley de hidrocarburos que genere condiciones para atraer inversiones y desarrollar nuevos campos. Advirtió que, sin cambios y sin nuevas inversiones, la dependencia de las importaciones podría agravarse.

“Si no hacemos eso y la ley de hidrocarburos no funciona, o no sale, o en la Asamblea le meten mano y la modifican, y no hay inversión, el país en el 2035 va a estar importando cerca de 6.500 millones de dólares, con un precio promedio del barril de petróleo de 100 dólares”, manifestó.

Sostuvo que la aprobación de una nueva normativa será determinante para impulsar la exploración y lograr nueva producción de hidrocarburos a partir de 2032 o 2033.

Finalmente, el exministro reiteró que Bolivia debe avanzar tanto en la exploración de hidrocarburos como en nuevas inversiones para la generación eléctrica.

“Bolivia tiene una profunda crisis energética, necesita cuidar sus recursos, pero también necesita, como le digo, la ley de hidrocarburos que traiga inversión y también la ley eléctrica que traiga inversión en energías renovables, en energía de agua que tanto necesita el país”, enfatizó.