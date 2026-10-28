El dólar oficial se mantiene por encima de los Bs 12 este 28 de octubre

El dólar oficial se mantiene en Bs 12,02 este miércoles 28 de octubre, sin variación respecto a la cotización registrada el martes 27 de octubre, cuando superó la barrera de los Bs 12, según los datos proporcionados del Banco Central de Bolivia (BCB).

La cotización permanece estable después de la subida de Bs 11,88 a Bs 12,02 registrada entre el lunes y el martes.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Lunes 26 de octubre: Bs 11,88.

Martes 27 de octubre: Bs 12,02.

Miércoles 28 de octubre: Bs 12,02.

El comportamiento del dólar se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.