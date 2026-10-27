El dólar registra nuevas variaciones en Bolivia: así se cotiza este martes

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este martes 27 de octubre de 2026 una cotización oficial de Bs 12,02 por dólar estadounidense, frente a los Bs 11,88 reportados el lunes 26 de octubre. La diferencia entre ambas jornadas es de Bs 0,14, según los valores proporcionados.

Desde finales de junio, el BCB aplica un esquema de tipo de cambio flexible, que permite variaciones diarias en la cotización oficial de la moneda estadounidense.

¿A cuánto está el dólar en el mercado?

En el mercado paralelo, las cotizaciones de referencia también presentan variaciones. Según el portal dolarboliviahoy.com, este martes el dólar se cotiza en Bs 11,87 para la compra y Bs 12,05 para la venta.

Un día antes, el lunes 26 de octubre, la misma plataforma reportaba Bs 11,99 para la compra y Bs 11,97 para la venta.

Al comparar ambas jornadas, la cotización de compra registra una diferencia de Bs 0,12 menos, mientras que la cotización de venta presenta Bs 0,08 más.

¿Qué diferencia existe entre el dólar oficial y el paralelo?

Con los valores reportados este martes, la cotización de venta del mercado paralelo, de Bs 12,05, se encuentra Bs 0,03 por encima de la referencia oficial de Bs 12,02.

Por su parte, el precio de compra del mercado paralelo, de Bs 11,87, se sitúa Bs 0,15 por debajo de esa misma referencia.

Es importante señalar que las cotizaciones del mercado paralelo son referenciales y pueden variar durante la jornada. Estos valores no constituyen un tipo de cambio oficial ni representan necesariamente los precios aplicados en todas las operaciones.

El Banco Central de Bolivia es la entidad encargada de publicar la cotización oficial del dólar, mientras que las plataformas que siguen el mercado paralelo ofrecen referencias de compra y venta fuera del sistema financiero regulado.