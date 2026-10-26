¿A cuánto está el dólar este lunes? Revise los valores antes de cambiar

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este lunes 26 de octubre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,88 por dólar estadounidense, valor que se mantuvo durante el fin de semana.

La cotización muestra una variación respecto al viernes 23 de octubre, cuando el dólar oficial se situaba en Bs 11,84. Entre ambas jornadas, la diferencia es de cuatro centavos.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones.

¿A cuánto está el dólar paralelo este lunes?

En el mercado paralelo, los valores de referencia también registraron cambios durante las últimas horas. Según el portal dolarboliviahoy.com, este lunes el dólar se cotiza en Bs 11,99 para la compra y Bs 11,97 para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 12,00 para la compra y Bs 11,97 para la venta. Al comparar ambas jornadas, la referencia de compra presenta una variación de un centavo, mientras que la venta se mantiene sin cambios.

De esta manera, los valores de referencia del mercado paralelo continúan por encima del Tipo de Cambio Oficial establecido por el Banco Central de Bolivia.

El mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus cotizaciones son referenciales, por lo que pueden variar según la fuente y el momento de consulta. Entretanto, el BCB publica la cotización oficial del dólar conforme al régimen cambiario vigente.