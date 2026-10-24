Bono Juancito Pinto 2026: Conozca cómo cobrar los Bs 300 según la modalidad elegida

El beneficio educativo se incrementó a Bs 300 por estudiante. El cobro puede realizarse en ventanilla, mediante depósito en una cuenta del Banco Unión o a través de una aplicación móvil.
24/10/2026 15:09
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Según la información difundida, el cobro debe ser realizado por el padre, la madre o el tutor que fue registrado en la unidad educativa.
¿Cómo cobrar el Bono Juancito Pinto?
Las familias pueden acceder al beneficio mediante las siguientes opciones:
1. Cobro en ventanilla
El padre, la madre o el tutor registrado debe acudir a la entidad habilitada con su cédula de identidad original y una fotocopia, en la fecha que le corresponda.
2. Depósito en una cuenta del Banco Unión
Otra alternativa es recibir el dinero mediante un depósito en una cuenta del Banco Unión, lo que permite acceder al beneficio sin acudir a una ventanilla, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
3. Cobro mediante una aplicación móvil
La tercera modalidad contempla el uso de una aplicación para celular. El registro se realiza con los datos de la cédula de identidad y un número de teléfono, con el objetivo de facilitar el acceso al bono y evitar filas.
Una ayuda para la permanencia escolar
El incremento a Bs 300 por estudiante busca reforzar el apoyo económico a las familias y contribuir a la continuidad educativa.
Antes de realizar el trámite, se recomienda verificar los requisitos, las fechas y las condiciones correspondientes a cada modalidad de pago a través de los canales oficiales.
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