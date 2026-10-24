El dólar oficial registra una nueva subida para este fin de semana

El dólar oficial se cotizará en Bs 11,88 para este sábado, domingo y lunes, registrando un nuevo incremento respecto al último valor reportado, de Bs 11,84, según la cotización proporcionada del Banco Central de Bolivia (BCB).

La moneda estadounidense mantiene su tendencia al alza, después de registrar incrementos consecutivos durante la semana pasada.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Lunes 19 de octubre: Bs 11,69.

Martes 20 de octubre: Bs 11,70.

Miércoles 21 de octubre: Bs 11,73.

Jueves 22 de octubre: Bs 11,75.

Viernes 23 de octubre: Bs 11,84.

Sábado, Domingo y Lunes 26 de octubre: Bs 11,88.

Con esta nueva variación, el dólar oficial acumula un incremento de Bs 0,19 respecto al lunes 19 de octubre.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, mecanismo que permite ajustes en la cotización oficial.