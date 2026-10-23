Cepal: América Latina prevé crecimiento de un 2% este año

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redujo a 2% su proyección de crecimiento económico para América Latina y el Caribe en 2026, frente al 2,4% registrado en 2025, en medio de un escenario internacional marcado por mayores riesgos e incertidumbre.

Para 2027, el organismo de Naciones Unidas prevé una recuperación moderada hasta el 2,5%, aunque advierte que el desempeño estará condicionado por la evolución de la economía mundial, los precios de las materias primas, las condiciones financieras y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

América del Sur crecería 2,1%

Las nuevas previsiones muestran importantes diferencias entre las subregiones.

Para América del Sur, la CEPAL calcula una expansión de 2,1% en 2026 y de 2,4% en 2027.

Entre las economías sudamericanas, Venezuela aparece con una proyección de 6,5% para este año, seguida por Paraguay con 4,5%, Perú con 3%, Ecuador con 2,6% y Colombia con 2,4%.

Brasil crecería 2,1% y Argentina 1,9%, mientras que Bolivia y Chile registrarían las tasas más bajas de América del Sur, con 0,2% cada uno.

Centroamérica alcanzaría 1,7%

La CEPAL proyecta que América Central crecerá 1,7% en 2026 y 2,8% en 2027, aunque el resultado está fuertemente influenciado por las contracciones previstas para Cuba y Haití.

Si se excluyen ambos países, el crecimiento centroamericano alcanzaría 4,1% este año y 4,2% en 2027.

Panamá y El Salvador registrarían expansiones de 4,5%, Guatemala 4,1%, Nicaragua 3,7%, mientras Costa Rica y Honduras crecerían 3,5%.

En contraste, la economía cubana tendría una caída de 10,3% y Haití retrocedería 1,5%.

El Caribe crecería 7,4% impulsado por Guyana

La mayor expansión subregional se registraría en El Caribe, con un crecimiento de 7,4% durante 2026 y de 7% para 2027.

Sin embargo, este resultado está impulsado principalmente por Guyana, cuya economía crecería 22% este año.

Si se excluye a Guyana, el crecimiento promedio del Caribe bajaría hasta apenas 1,2% en 2026 y 1,9% en 2027.

Tensiones geopolíticas frenan a la región

La CEPAL atribuye la desaceleración a factores externos como las tensiones geopolíticas, las alteraciones en las rutas logísticas, la menor previsibilidad de la política comercial y el encarecimiento del financiamiento internacional.

Estos factores elevan los costos de producción e importación y afectan de manera diferente a las economías de la región.

Mientras algunos países exportadores de materias primas pueden beneficiarse de precios internacionales más elevados, los importadores enfrentan mayores costos y presión sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Menor creación de empleo e inflación al alza

El organismo también advierte sobre un menor dinamismo en la creación de empleo, situación que puede limitar los ingresos familiares y el consumo.

A este escenario se suma una leve tendencia al alza de la inflación debido principalmente a los precios de la energía y los alimentos, con un mayor impacto sobre las familias de menores ingresos.

Las condiciones financieras internacionales también permanecen restrictivas y podrían afectar la inversión y elevar el costo de la deuda para gobiernos y empresas.

CEPAL pide aumentar productividad e inversión

Ante este escenario, la CEPAL reiteró su llamado a fortalecer las políticas de desarrollo productivo y avanzar en estrategias para generar más empleos formales, elevar la inversión y mejorar la productividad.