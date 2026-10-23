Sube el dólar oficial en Bolivia: Así estará la cotización para este viernes 23 de octubre

El dólar oficial se cotiza en Bs 11,84 para este viernes 23 de octubre, registrando un nuevo incremento respecto a la jornada anterior, cuando se encontraba en Bs 11,75, según el dato proporcionado del Banco Central de Bolivia (BCB).

La moneda estadounidense continúa con su tendencia al alza, luego de acumular varias subidas consecutivas durante la semana.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Lunes 19 de octubre: Bs 11,69.

Martes 20 de octubre: Bs 11,70.

Miércoles 21 de octubre: Bs 11,73.

Jueves 22 de octubre: Bs 11,75.

Viernes 23 de octubre: Bs 11,84.

Con esta nueva variación, el dólar oficial acumula un incremento de Bs 0,15 desde el lunes 19 de octubre.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, mecanismo que permite ajustes en la cotización oficial.