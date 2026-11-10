¡Atención! El dólar oficial vuelve a bajar este martes en Bolivia

El dólar oficial se cotiza en Bs 11,75 este martes 10 de noviembre, registrando una disminución de seis centavos respecto a la cotización anterior, que se encontraba en Bs 11,81, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

Con esta nueva variación, la moneda estadounidense mantiene su tendencia descendente y acumula nuevas bajas durante noviembre, después de haber superado la barrera de los Bs 12 a finales de octubre.

Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:

Jueves 5 de noviembre: Bs 12,00.

Viernes 6 de noviembre: Bs 11,89.

Del sábado 7 al lunes 9 de noviembre: Bs 11,81.

Martes 10 de noviembre: Bs 11,75.

El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.