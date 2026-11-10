¡Atención! El dólar oficial vuelve a bajar este martes en Bolivia

La cotización oficial de la moneda estadounidense registra una nueva disminución este martes 10 de noviembre, luego de mantenerse sin cambios durante el fin de semana.
09/11/2026 23:42
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El dólar oficial se cotiza en Bs 11,75 este martes 10 de noviembre, registrando una disminución de seis centavos respecto a la cotización anterior, que se encontraba en Bs 11,81, según los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).
Con esta nueva variación, la moneda estadounidense mantiene su tendencia descendente y acumula nuevas bajas durante noviembre, después de haber superado la barrera de los Bs 12 a finales de octubre.
Así se cotizó el dólar oficial en los últimos días:
Jueves 5 de noviembre: Bs 12,00.
Viernes 6 de noviembre: Bs 11,89.
Del sábado 7 al lunes 9 de noviembre: Bs 11,81.
Martes 10 de noviembre: Bs 11,75.
El comportamiento de la moneda estadounidense se enmarca en el esquema de tipo de cambio flexible aplicado por el BCB desde finales de junio, que permite ajustes en la cotización oficial.
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